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Clima en Corrientes: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 1 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Suroeste 13 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Sur 6 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Sureste 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 22°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:08
Puesta del sol18:42
Horas de luz11h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación79%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 1 de septiembre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:08 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 11h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 1 de septiembre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 16° 16° Suroeste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Sur 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
05:00 16° 16° Suroeste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
06:00 16° 16° Suroeste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
07:00 16° 16° Suroeste 13 - 25 km/h 0% Cubierto
08:00 16° 16° Suroeste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Suroeste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Suroeste 12 - 27 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Suroeste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Sur 11 - 25 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 19° 19° Sur 9 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 21° 21° Sur 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Sur 9 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Sur 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Sur 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Sur 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Sureste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sur 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Sur 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Sureste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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