Clima en Corrientes: cuál será la temperatura máxima este 15 de julio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 15 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 15 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes
Hoy en Corrientes se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 19 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 31°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:44
|Puesta del sol
|18:18
|Horas de luz
|10h 34m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|2%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?
Para este 15 de julio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:44 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 15 de julio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 19 - 36 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Este 11 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|15°
|15°
|Este 7 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|14°
|14°
|Noreste 14 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|14°
|14°
|Noreste 15 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|14°
|14°
|Noreste 16 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|14°
|14°
|Noreste 16 - 30 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|14°
|14°
|Noreste 17 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|14°
|14°
|Noreste 17 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|15°
|15°
|Noreste 18 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|17°
|17°
|Noreste 16 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|18°
|18°
|Noreste 17 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|20°
|20°
|Noreste 17 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|21°
|21°
|Noreste 17 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|22°
|25°
|Noreste 16 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|23°
|25°
|Noreste 17 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|23°
|25°
|Noreste 17 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|22°
|25°
|Noreste 18 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|21°
|21°
|Noreste 18 - 34 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|20°
|20°
|Noreste 19 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|20°
|20°
|Noreste 18 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|19°
|19°
|Noreste 14 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|18°
|18°
|Noreste 11 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|18°
|18°
|Noreste 12 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|18°
|18°
|Noreste 14 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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