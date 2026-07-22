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Clima en Corrientes: cuál será la temperatura máxima este 22 de julio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
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Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 13° para este 22 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Sur 17 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sur 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 14 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 17 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 18°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol18:21
Horas de luz10h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación61%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 22 de julio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:41 y se pone a las 18:21, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 22 de julio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 17 - 34 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Suroeste 11 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 15° 15° Suroeste 17 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 14° 14° Sur 12 - 26 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 14° Sur 14 - 26 km/h 0% Cubierto
05:00 14° 14° Suroeste 16 - 32 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 14° Suroeste 16 - 33 km/h 0% Cubierto
07:00 14° 14° Sur 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 14° 14° Sur 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 14° Sur 17 - 33 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Sur 15 - 34 km/h 0% Cubierto
11:00 15° 15° Sur 14 - 32 km/h 0% Cubierto
12:00 16° 16° Sur 12 - 30 km/h 0% Cubierto
13:00 17° 17° Suroeste 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 17° 17° Suroeste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Suroeste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Suroeste 12 - 32 km/h 0% Cubierto
17:00 16° 16° Sur 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 16° 16° Sur 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Suroeste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Sur 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Sur 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Sur 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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