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El clima en Corrientes hoy, 9 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
Esteros del Iberá. Foto: Gentileza Turismo Corrientes.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 9 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Sureste 11 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Sureste 18 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Sureste 16 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 18 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol18:31
Horas de luz11h 1m
Fase lunarMenguante
Iluminación13%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 9 de agosto de 2026, el pronóstico en Corrientes indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:30 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 11h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 9 de agosto de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 18 - 37 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Sur 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° 12° Sur 12 - 27 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Sureste 12 - 25 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Sureste 11 - 24 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Sureste 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Sureste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° Sureste 10 - 21 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Sureste 11 - 23 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Sureste 13 - 30 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Sureste 14 - 31 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Sureste 14 - 32 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Sureste 15 - 33 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Sureste 15 - 34 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Sureste 16 - 36 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Sureste 17 - 36 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Sureste 18 - 36 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Sureste 15 - 35 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Sureste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
20:00 14° 14° Sureste 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Sureste 16 - 32 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Sureste 16 - 32 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Sureste 16 - 32 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Sureste 14 - 31 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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