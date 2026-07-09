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El tiempo en Corrientes hoy, 9 de julio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 9 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 9 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Este 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sureste 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 11 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 23°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:15
Horas de luz10h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación30%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 9 de julio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:45 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 9 de julio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 11 - 23 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Este 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Noreste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Noreste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Noreste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Noreste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 17° Noreste 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Noreste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 21° 21° Noreste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 22° 24° Norte 3 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 24° Noreste 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 23° 24° Noreste 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 23° 24° Noreste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 23° Este 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Este 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
22:00 18° 18° Sureste 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Sur 8 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Sureste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Corrientestiempo en Corrientes hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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