Pronóstico en Corrientes: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 21 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 23 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:45
|Puesta del sol
|18:51
|Horas de luz
|12h 6m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|75%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?
Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 06:45 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 12h 6m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 23 - 49 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|24°
|23°
|Sur 9 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|24°
|23°
|Sur 7 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|19°
|19°
|Sureste 13 - 28 km/h
|40% 0.8 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|04:00
|19°
|19°
|Sureste 12 - 24 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|05:00
|19°
|19°
|Sureste 9 - 21 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|06:00
|19°
|19°
|Sureste 12 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|19°
|19°
|Sureste 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|19°
|19°
|Sureste 17 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|21°
|21°
|Sureste 10 - 30 km/h
|30% 1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|10:00
|21°
|21°
|Sureste 12 - 23 km/h
|30% 1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|23°
|22°
|Sur 19 - 38 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|22°
|22°
|Sur 19 - 40 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|22°
|22°
|Sur 20 - 43 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|22°
|22°
|Sur 18 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|22°
|22°
|Sur 23 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|22°
|22°
|Sur 15 - 49 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|22°
|25°
|Sur 22 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|21°
|21°
|Sur 23 - 45 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|20°
|20°
|Sur 23 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|19°
|19°
|Sur 22 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|18°
|18°
|Sur 17 - 41 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|17°
|17°
|Sur 14 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|16°
|16°
|Sur 12 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|15°
|15°
|Sureste 6 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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