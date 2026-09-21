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Pronóstico en Corrientes: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.2 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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Esquina, en Corrientes. Foto: Facebook / Municipalidad de la Ciudad de Esquina.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 21 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
21°
Viento
Sureste 10 - 30 km/h
Lluvia
30% 1 mm
Tarde
Cubierto
22°
Viento
Sur 22 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 14 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 23 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 24°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:45
Puesta del sol18:51
Horas de luz12h 6m
Fase lunarCreciente
Iluminación75%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:45 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 12h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 4.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 23 - 49 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 24° 23° Sur 9 - 23 km/h 0% Cielo despejado
02:00 24° 23° Sur 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 19° 19° Sureste 13 - 28 km/h 40% 0.8 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
04:00 19° 19° Sureste 12 - 24 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
05:00 19° 19° Sureste 9 - 21 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 19° 19° Sureste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 19° 19° Sureste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
08:00 19° 19° Sureste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
09:00 21° 21° Sureste 10 - 30 km/h 30% 1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
10:00 21° 21° Sureste 12 - 23 km/h 30% 1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
11:00 23° 22° Sur 19 - 38 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 22° 22° Sur 19 - 40 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 22° 22° Sur 20 - 43 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 22° 22° Sur 18 - 41 km/h 0% Cubierto
15:00 22° 22° Sur 23 - 42 km/h 0% Cubierto
16:00 22° 22° Sur 15 - 49 km/h 0% Cubierto
17:00 22° 25° Sur 22 - 41 km/h 0% Cubierto
18:00 21° 21° Sur 23 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Sur 23 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Sur 22 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Sur 17 - 41 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Sur 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Sur 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Sureste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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