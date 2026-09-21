Pronóstico en Corrientes: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 23 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.

Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 21°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.