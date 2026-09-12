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Pronóstico extendido para Corrientes: qué esperar del clima este 12 de septiembre de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 12 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 12 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Sur 17 - 34 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sur 16 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
17°
Viento
Sur 15 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 17 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 20°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:56
Puesta del sol18:47
Horas de luz11h 51m
Fase lunarNueva
Iluminación3%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el clima hoy en Corrientes?

Para este 12 de septiembre de 2026, el pronóstico en Corrientes indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 06:56 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 11h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 12 de septiembre de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 17 - 36 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Sur 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Sur 14 - 26 km/h 0% Cielo despejado
04:00 15° 15° Sur 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Sur 15 - 30 km/h 0% Cielo despejado
06:00 14° 14° Sur 14 - 29 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Sur 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Sur 14 - 27 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Sur 17 - 34 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Sureste 16 - 35 km/h 0% Cubierto
11:00 18° 18° Sureste 15 - 34 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Sureste 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Sureste 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Sur 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Sur 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 20° 20° Sur 17 - 36 km/h 0% Cubierto
17:00 19° 19° Sur 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 19° 19° Sur 14 - 31 km/h 0% Cubierto
19:00 18° 18° Sur 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 18° 18° Sur 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 17° 17° Sur 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 17° 17° Sur 15 - 29 km/h 0% Cubierto
23:00 17° 17° Sur 16 - 30 km/h 0% Cubierto
24:00 16° 16° Sur 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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