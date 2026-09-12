No hay tormentón, pero sí chaparrones: cómo estará el clima este fin de semana en Buenos Aires ante el fuerte impacto de aire polar

Se esperan chaparrones para lo que resta del sábado. Foto: Pexels.

El tiempo cambiará durante el fin de semana en Buenos Aires por el ingreso de aire polar, que provocará un marcado descenso de las temperaturas. Durante la madrugada y la mañana del sábado se esperan chaparrones, aunque sin un escenario de tormentas fuertes, mientras que el frío se hará todavía más intenso el domingo, con una mínima prevista de 6°C de acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El descenso continuará durante el inicio de la próxima semana. El lunes se prevé una mínima de 5°C y una máxima de 17°C, antes de una recuperación progresiva de las temperaturas durante los días siguientes.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires

Durante la madrugada y la mañana del sábado se esperan lluvias en la Ciudad de Buenos Aires en el marco del ingreso de aire frío que provocará un marcado descenso de las temperaturas. La jornada tendrá una mínima de 10°C y una máxima de apenas 12°C, por lo que el fin de semana comenzará con precipitaciones y un ambiente frío.

Después del descenso del fin de semana, el lunes continuará el frío durante las primeras horas del día, con una mínima estimada en 5°C. Por la tarde, la temperatura podría llegar a los 17°C.

El martes comenzaría una recuperación térmica más marcada, con una mínima de 10°C y una máxima de 19°C. Sin embargo, el miércoles volverían a bajar los registros, con 8°C de mínima y 15°C de máxima. Para el jueves se espera una nueva mejora, con temperaturas de entre 11°C y 19°C.

Frío polar Foto: REUTERS

Pronóstico extendido en AMBA

Sábado 12: mínima de 10°C y máxima de 12°C.

Domingo 13: mínima de 6°C y máxima de 13°C.

Lunes 14: mínima de 5°C y máxima de 17°C.

Martes 15: mínima de 10°C y máxima de 19°C.

Miércoles 16: mínima de 8°C y máxima de 15°C.

Jueves 17: mínima de 11°C y máxima de 19°C.

El principal cambio durante este período estará marcado por el ingreso de aire frío y el descenso de las temperaturas, con las marcas más bajas previstas entre el domingo y el lunes.