Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar del clima este 12 de septiembre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 21 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.7 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.

Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.