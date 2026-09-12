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Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar del clima este 12 de septiembre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 12 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Sur 13 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
12°
Viento
Sur 19 - 38 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Noche
Cubierto
10°
Viento
Sur 19 - 39 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 21 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 16°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:18
Puesta del sol19:08
Horas de luz11h 50m
Fase lunarNueva
Iluminación3%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 12 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 07:18 y se pone a las 19:08, dando aproximadamente 11h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 60% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 12 de septiembre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 21 - 41 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sureste 13 - 26 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Sureste 13 - 24 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Sureste 15 - 28 km/h 0% Cubierto
04:00 14° 14° Sur 16 - 30 km/h 0% Cubierto
05:00 14° 14° Sur 14 - 31 km/h 0% Cubierto
06:00 14° 14° Sur 13 - 27 km/h 0% Cubierto
07:00 13° 13° Sur 13 - 25 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 13° Sur 12 - 25 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 13° Sur 13 - 24 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 14° Sur 17 - 33 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Sureste 16 - 34 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Sureste 16 - 32 km/h 0% Cubierto
13:00 14° 14° Sureste 17 - 34 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Sur 17 - 36 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Sur 18 - 36 km/h 0% Cubierto
16:00 14° 14° Sur 18 - 37 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Sur 19 - 38 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 11° 11° Sur 21 - 41 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 11° 11° Sur 18 - 40 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Sur 19 - 37 km/h 0% Cubierto
21:00 10° 10° Sur 20 - 39 km/h 0% Cubierto
22:00 10° 10° Sur 19 - 39 km/h 0% Cubierto
23:00 10° Sur 16 - 37 km/h 0% Cubierto
24:00 Sur 16 - 31 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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