Aire antártico en el AMBA: cuándo llega el frío extremo y qué pasará con las tormentas

Alerta por frío extremo en Argentina, invierno, fresco, ola de frío. Foto: NA

El tiempo experimentará un cambio contundente durante las próximas jornadas. Luego de un período con temperaturas relativamente agradables, una irrupción de aire antártico comenzará a ganar terreno sobre una amplia porción de la Argentina y hará descender de manera considerable las marcas térmicas.

El fenómeno tendrá su origen en el extremo sur del país y avanzará progresivamente hacia las provincias centrales. Con el desplazamiento de la masa fría, se espera que las temperaturas bajen tanto durante el día como por la noche.

Uno de los sectores en los que más se sentirá esta transformación será el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Allí, el cambio térmico podría quedar acompañado por viento, mayor nubosidad y una sensación térmica inferior a los valores registrados por los termómetros.

Cuándo llegará el aire antártico al AMBA

El descenso de temperatura comenzará a percibirse con mayor claridad durante el fin de semana. En la Ciudad de Buenos Aires se esperan mínimas cercanas a los 5 °C, mientras que en diferentes localidades del conurbano bonaerense podrían observarse registros todavía más bajos.

La diferencia estará relacionada con factores como la urbanización, la presencia de espacios abiertos y la distancia respecto del centro de la ciudad. En las zonas menos densamente pobladas, el enfriamiento nocturno suele ser más pronunciado.

Frío en el AMBA Foto: NA

Además, el viento contribuirá a que la sensación térmica descienda. Por ese motivo, el frío podría sentirse con mayor intensidad durante las primeras horas de la mañana y después de la puesta del sol.

El aire antártico no solamente provocará mañanas más frías. Las temperaturas máximas también mostrarán una disminución, por lo que las tardes podrían mantenerse frescas incluso cuando se presenten períodos con sol.

Cuánto bajará la temperatura en Buenos Aires

El cambio térmico será especialmente notorio si se lo compara con las jornadas anteriores. Después de varios días con valores moderados, el ingreso de aire frío ocasionará una caída abrupta de la temperatura en Buenos Aires y sus alrededores.

En el AMBA, las mínimas podrían ubicarse entre los 5 °C y los 8 °C, aunque algunos sectores periféricos podrían quedar por debajo de ese rango. Las máximas, mientras tanto, se mantendrían contenidas por efecto del viento proveniente del sector sur.

Las personas que deban salir temprano o regresar a sus hogares durante la noche deberán tener en cuenta este cambio. La amplitud térmica y la acción del viento harán necesario utilizar ropa de abrigo, especialmente en espacios abiertos.

También será importante prestar atención a las actualizaciones del pronóstico, debido a que la intensidad y la duración del frío pueden variar de acuerdo con la velocidad de desplazamiento del frente.

Tormentas antes del ingreso del frío más intenso

Antes de que el aire antártico se instale definitivamente sobre el centro del país, varias provincias atravesarán un período de inestabilidad. El avance del frente podría generar lluvias, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

Las condiciones más adversas se concentrarían principalmente en sectores de Córdoba, San Luis, Catamarca, La Rioja y Misiones. Los acumulados de precipitación podrían presentar importantes diferencias entre una localidad y otra.

Frío polar Foto: REUTERS

En Misiones, el escenario requerirá especial seguimiento debido a la posibilidad de lluvias abundantes. Las tormentas más intensas podrían producir una importante cantidad de agua en períodos breves, además de ráfagas capaces de provocar complicaciones.

La inestabilidad también podría extenderse hacia áreas de Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Formosa. El desplazamiento del frente marcará el límite entre el aire cálido y húmedo y la nueva masa de aire frío, favoreciendo la formación de tormentas.

Alerta por nieve y viento en la Patagonia

El sur argentino será una de las regiones más afectadas por esta irrupción de aire antártico. En zonas cordilleranas y de meseta se esperan nevadas persistentes, temperaturas bajo cero y una marcada reducción de la visibilidad.

En sectores de Chubut, la acumulación de nieve podría complicar la circulación por rutas y caminos. La presencia de viento aumentará, además, el riesgo de viento blanco en áreas expuestas.

Tierra del Fuego también podría registrar nevadas durante el episodio. La combinación de nieve, hielo y ráfagas fuertes obligará a extremar las precauciones al momento de viajar.

En distintas áreas cordilleranas del oeste y noroeste argentino se anticipan vientos intensos. En los sectores más elevados, las ráfagas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora.

Recomendaciones ante el cambio brusco del tiempo

Frente a la llegada del aire antártico, será fundamental consultar los avisos y pronósticos oficiales antes de realizar traslados o actividades al aire libre.

En las zonas afectadas por tormentas, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar permanecer debajo de árboles y no intentar circular por calles anegadas.

Quienes deban viajar por la Patagonia o por regiones cordilleranas tendrán que comprobar previamente el estado de las rutas. También será conveniente llevar abrigo adicional, cadenas para nieve cuando sean obligatorias y elementos básicos para afrontar posibles demoras.

El episodio dejará un marcado contraste meteorológico en gran parte de la Argentina. Primero aparecerán las tormentas, las lluvias y las ráfagas, mientras que posteriormente el aire antártico consolidará el descenso de temperatura en el centro del país y el AMBA.