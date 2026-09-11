Encontró más de 1.000 reales en la calle, emprendió una campaña de 12 días para devolverlos y le salvó el mes a un ayudante de albañil

Un increíble caso de solidaridad en Brasil: encontró un fajo de billetes en la calle, buscó al dueño y le salvó el mes a su familia. Foto: Capturas UOL

Un acto de honestidad y solidaridad conmovió a la comunidad de Ibiraçu, en el norte de Espírito Santo, Brasil. Lo que comenzó como un extravío desafortunado se convirtió en una lección de empatía que devolvió la tranquilidad a un trabajador que daba su dinero por perdido.

La increíble historia de Pedro Moro: de encontrar un fajo de dinero a emprender una campaña de 12 días

Pedro Moro, un consultor de empresas, se encontraba junto a sus amigos en la plaza central de la ciudad cuando divisó un fajo con más de 1.000 reales (296.039 pesos argentinos aproximadamente) tirado en el suelo. Las cámaras de seguridad del lugar captaron la secuencia exacta: minutos antes, un joven había pasado caminando y, al sacar un paquete de cigarrillos del bolsillo, dejó caer el dinero involuntariamente sin notarlo.

Lejos de quedarse con la suma, Pedro decidió iniciar una búsqueda incansable que se extendió durante 12 días. La noticia se viralizó rápidamente y los vecinos de la localidad en Brasil se movilizaron activamente a través de las redes sociales para hallar al verdadero dueño del dinero.

Halló efectivo tirado en el piso, inició una campaña vecinal viral y le devolvió la paz a un ayudante de albañil.

Matheus Reginaldo, el ayudante de albañil que recuperó su sueldo gracias a Pedro Moro

El legítimo propietario era Matheus Reginaldo Celestino, un ayudante de albañil de 24 años. Aquel efectivo representaba el salario por sus intensas jornadas de trabajo y estaba destinado prioritariamente a pagar la pensión alimenticia de su pequeña hija. Al percatarse de la pérdida tras comprar un bocadillo, Matheus creyó que jamás volvería a ver su sueldo.

Sin embargo, gracias a la insistencia de sus amigos, quienes reconocieron la historia compartida en plataformas digitales, logró contactarse con el consultor. El emotivo reencuentro tuvo lugar en la misma plaza donde todo ocurrió. Allí, Pedro le entregó los 1.000 reales intactos a Matheus, sellando un noble gesto de solidaridad que demuestra el valor de actuar de manera correcta en el momento justo.