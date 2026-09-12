comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico extendido para Tierra del Fuego: qué esperar del clima este 12 de septiembre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 5°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 12 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -1° para este 12 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 7 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Noroeste 8 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 8 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de .

Viento: 11 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 5°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol19:12
Horas de luz11h 26m
Fase lunarNueva
Iluminación3%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 12 de septiembre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 07:46 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 11h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 12 de septiembre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 11 - 33 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -1° -1° Noroeste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 -1° -1° Noroeste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noroeste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 7 - 24 km/h 0% Cubierto
12:00 Noroeste 8 - 25 km/h 0% Cubierto
13:00 Noroeste 10 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Noroeste 11 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Noroeste 10 - 33 km/h 0% Cubierto
16:00 Noroeste 9 - 32 km/h 0% Cubierto
17:00 Noroeste 8 - 31 km/h 0% Cubierto
18:00 Noroeste 8 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noroeste 6 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 Noroeste 5 - 26 km/h 0% Cubierto
21:00 Noroeste 6 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 8 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 8 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 7 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tierra del Fuegotiempo en Tierra del Fuego hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. No hay tormentón, pero sí chaparrones:cómo estará el clima este fin de semana en Buenos Aires ante el fuerte impacto de aire polar

    No hay tormentón, pero sí chaparrones: cómo estará el clima este fin de semana en Buenos Aires ante el fuerte impacto de aire polar

  2. Se viene un tormentón a Buenos Aires que que hará caer la temperatura:cuándo llueve y vuelve el frío

    Se viene un tormentón a Buenos Aires que que hará caer la temperatura: cuándo llueve y vuelve el frío

  3. Aire antártico en el AMBA:cuándo llega el frío extremo y qué pasará con las tormentas

    Aire antártico en el AMBA: cuándo llega el frío extremo y qué pasará con las tormentas

  4. Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes:cuáles son las zonas afectadas

    Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes: cuáles son las zonas afectadas

  5. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno analiza ampliar las sanciones por Malvinas a la minería, pesca, turismo y otras actividades

El Gobierno analiza ampliar las sanciones por Malvinas a la minería, pesca, turismo y otras actividades

Intendentes peronistas bonaerenses recibieron a Ricardo Quintela y analizaron la situación de las provincias

Base Naval Integrada de Ushuaia:el Gobierno invertirá millones en fortalecer la presencia austral

Malvinas Argentinas:Leo Nardini invierte en reforzar la seguridad con drones de última tecnología

Economía

Qué es el rollover y cuál fue el movimiento que logró el Gobierno en la última licitación de deuda

Qué es el rollover y cuál fue el movimiento que logró el Gobierno en la última licitación de deuda

El riesgo país bajó a 485 puntos, su nivel más bajo en casi un mes:cómo operó la economía argentina este 11 de septiembre

Descuentos en nafta durante septiembre de 2026:cómo ahorrar hasta $100.000 al cargar combustible

Aumenta el boleto de colectivos en octubre:cuáles son las nuevas tarifas, según la línea que tomas

Internacionales

11-S:la CIA desclasificó 71 informes y reveló qué sabía sobre Bin Laden antes de los atentados

11-S: la CIA desclasificó 71 informes y reveló qué sabía sobre Bin Laden antes de los atentados

Cómo está hoy Joe Biden a los 83 años:la nueva vida del expresidente de Estados Unidos y su última aparición pública

Donald Trump aprovechó el acto por el 11 de septiembre para defender la guerra en Irán:“Es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo”

Encontró más de 1.000 reales en la calle, emprendió una campaña de 12 días para devolverlos y le salvó el mes a un ayudante de albañil