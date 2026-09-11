comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Malvinas Argentinas: Leo Nardini invierte en reforzar la seguridad con drones de última tecnología

El intendente presenció la primera demostración de drones de última tecnología junto a autoridades y técnicos especializados. Se busca que los equipos se integren al sistema de monitoreo para ampliar la vigilancia aérea y fortalecer la prevención del delito dentro del Plan Integral de Seguridad.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Inversión de Leo Nardini en drones para la seguridad de Malvinas Argentinas.
Inversión de Leo Nardini en drones para la seguridad de Malvinas Argentinas. Foto: Prensa
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, encabezó la primera demostración de drones destinados a acciones de monitoreo de seguridad en el distrito, acompañado por el diputado nacional Luis Vivona, la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional Lic. María Luján Salgado, y un equipo de técnicos de la empresa DJI.

Equipados con tecnología de última generación, los drones se utilizarán para vigilancia aérea y prevención del delito, ampliando las herramientas disponibles dentro del Plan Integral de Seguridad.

Inversión de Leo Nardini en drones para la seguridad de Malvinas Argentinas.
Inversión de Leo Nardini en drones para la seguridad de Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

Esta iniciativa se enmarca en una política sostenida de inversión, modernización e incorporación de tecnología, con recursos municipales que se transforman en inversión para cuidar a las familias malvinenses.

Inversión de Leo Nardini en drones para la seguridad de Malvinas Argentinas.
Inversión de Leo Nardini en drones para la seguridad de Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

Los drones alcanzan una velocidad de 45 km/h, cuentan con sistemas de inteligencia artificial, cámaras con visión térmica, panorámica y zoom, y pueden operar en condiciones de viento y lluvia.

Contenido Recomendado

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El intendente Leonardo Nardini reunió a productores bonaerenses en Malvinas Argentinas

El intendente Leonardo Nardini reunió a productores bonaerenses en Malvinas Argentinas
Inversión de Leo Nardini en drones para la seguridad de Malvinas Argentinas.
Inversión de Leo Nardini en drones para la seguridad de Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

Además, poseen autonomía de vuelo que los convierte en un complemento estratégico para el sistema de monitoreo urbano.

Inversión de Leo Nardini en drones para la seguridad de Malvinas Argentinas.
Inversión de Leo Nardini en drones para la seguridad de Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

La implementación de drones se articulará con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y las fuerzas de patrulla presentes en el distrito, ampliando la capacidad de observación y acompañando las tareas de prevención que se realizan diariamente en distintos puntos de Malvinas Argentinas.

Inversión de Leo Nardini en drones para la seguridad de Malvinas Argentinas.
Inversión de Leo Nardini en drones para la seguridad de Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

El intendente Nardini destacó: “Incorporamos tecnología para prevenir el delito y abordar un tema que nos preocupa a todos, a mí como intendente y también como vecino. Es un servicio complementario que trabajará junto a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Gendarmería Nacional ante diferentes hechos que puedan suceder”.

Inversión de Leo Nardini en drones para la seguridad de Malvinas Argentinas.
Inversión de Leo Nardini en drones para la seguridad de Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

El Municipio de Malvinas Argentinas continúa reafirmando la decisión política de invertir recursos municipales en políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito.

Inversión de Leo Nardini en drones para la seguridad de Malvinas Argentinas.
Inversión de Leo Nardini en drones para la seguridad de Malvinas Argentinas. Foto: Prensa

“Seguimos invirtiendo no solamente para brindar más herramientas, llevar más tecnología y modernizar el Estado, sino también para ampliar complementos que nos permitan ofrecer más y mejor servicio, y así más seguridad para nuestros vecinos”, concluyó Nardini.

Malvinas ArgentinasLeonardo NardiniSeguridadDrones
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Milei, Néstor Kirchner y un curioso antecedente en Reino Unido:qué pasó con Malvinas en 2003

    Milei, Néstor Kirchner y un curioso antecedente en Reino Unido: qué pasó con Malvinas en 2003

  2. Malvinas:la decisión del Gobierno que cambia la coordinación de la política exterior argentina

    Malvinas: la decisión del Gobierno que cambia la coordinación de la política exterior argentina

  3. Oficial y confirmado:Estados Unidos aprobó venderle a la Argentina cuatro helicópteros Blackhawk por 140 millones de dólares

    Oficial y confirmado: Estados Unidos aprobó venderle a la Argentina cuatro helicópteros Blackhawk por 140 millones de dólares

  4. El Gobierno presentará una denuncia penal contra empresas vinculadas con la exploración petrolera en las Islas Malvinas

    El Gobierno presentará una denuncia penal contra empresas vinculadas con la exploración petrolera en las Islas Malvinas

  5. Reforma del empleo público:el Gobierno negocia cambios clave en la carrera estatal

    Reforma del empleo público: el Gobierno negocia cambios clave en la carrera estatal
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas Argentinas:Leo Nardini invierte en reforzar la seguridad con drones de última tecnología

Malvinas Argentinas: Leo Nardini invierte en reforzar la seguridad con drones de última tecnología

La CGT alertó por la situación “crítica” de las obras sociales sindicales:“Que el derecho a la salud no se convierta en un privilegio”

En el Día del Maestro, Javier Milei publicó un video hecho con IA en el que conversa con Sarmiento:“Usted me inspiró a enseñar”

Javier Milei, en un acto por el Día del Maestro:“Gracias por mantener vivo el legado de Sarmiento”

Economía

Descuentos en nafta durante septiembre de 2026:cómo ahorrar hasta $100.000 al cargar combustible

Descuentos en nafta durante septiembre de 2026: cómo ahorrar hasta $100.000 al cargar combustible

Aumenta el boleto de colectivos en octubre:cuáles son las nuevas tarifas, según la línea que tomas

Jubilados de ANSES:cuánto se cobra en septiembre de 2026 con 30 años de aportes

Préstamos de $50.000.000 para jubilados y pensionados en septiembre 2026:montos, plazos y tasas vigentes

Internacionales

Polémica en Chile:José Antonio Kast, el primer presidente de la democracia en no conmemorar el golpe de Estado de 1973

Polémica en Chile: José Antonio Kast, el primer presidente de la democracia en no conmemorar el golpe de Estado de 1973

Bill Gates, magnate tecnológico de 70 años:“Muchos empleos desaparecerán por la IA, primero los puestos de oficina y posteriormente los trabajos manuales”

Trump aprovechó el acto por el 11S para defender la guerra en Irán:“Es el principal patrocinador del terrorismo en el mundo”

25 años del 11-S:el emotivo homenaje a las víctimas en Nueva York con la presencia de importantes líderes políticos