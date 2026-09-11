Intendentes peronistas bonaerenses recibieron a Ricardo Quintela y analizaron la situación de las provincias

Recibieron al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Foto: Liga de Intendentes Peronistas de la Provincia de Buenos Aires

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió este viernes con integrantes de la Liga de Intendentes Peronistas de la provincia de Buenos Aires en la histórica Quinta 17 de Octubre, ubicada en San Vicente. El encuentro tuvo como principales ejes el federalismo, la situación económica de las provincias y el impacto de las políticas del Gobierno nacional sobre el empleo, las familias, las pymes y las industrias.

Durante la jornada, los jefes comunales y el mandatario riojano analizaron el escenario económico que atraviesan las provincias y las consecuencias que, según plantearon, tienen las actuales políticas nacionales sobre distintos sectores. Entre los puntos mencionados estuvieron la pérdida de puestos de trabajo, el aumento del endeudamiento de las familias y las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y el sector industrial.

En el plano político, uno de los acuerdos centrales estuvo vinculado con la defensa de las economías regionales y el desarrollo productivo. Desde la Liga de Intendentes señalaron que esos ejes forman parte de la discusión para construir una alternativa nacional de cara a 2027.

Liga de Intendentes Peronistas de la provincia de Buenos Aires. Foto: Liga de Intendentes Peronistas de la provincia de Buenos Aires

En ese sentido, la perspectiva federal y el perfil industrial de las provincias aparecieron como puntos de coincidencia entre los intendentes bonaerenses y Quintela. La intención es sostener una agenda que contemple las particularidades productivas y económicas de cada distrito.

El encuentro también se inscribió en la ronda de reuniones que la Liga de Intendentes Peronistas viene llevando adelante con distintos dirigentes del espacio. En los últimos meses, mantuvieron encuentros con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Sergio Massa, el diputado nacional Máximo Kirchner y el vicepresidente del PJ Nacional y senador, José Mayans, entre otros referentes.

La Liga está integrada por Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca; Esteban Sanzio, de Baradero; Marisa Fassi, de Cañuelas; Juan Pablo García, de Dolores; Gastón Granados, de Ezeiza; Juan de Jesús, de La Costa; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Gustavo Menéndez, de Merlo; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; Mariel Fernández, de Moreno; Federico Achával, de Pilar; y Nicolás Mantegazza, de San Vicente.