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Cómo está hoy Joe Biden a los 83 años: la nueva vida del expresidente de Estados Unidos y su última aparición pública

Joe Biden atraviesa un delicado momento personal tras ser diagnosticado con un cáncer de próstata agresivo que se extendió a los huesos. Alejado de la Casa Blanca, mantiene un perfil público reducido y permanece acompañado por su familia.:

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Joe Biden, foto NA
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Joe Biden, de 83 años, atraviesa una nueva etapa de su vida alejado de la Casa Blanca y de la actividad política que marcó gran parte de su carrera. Tras finalizar su mandato en enero de 2025, el expresidente de Estados Unidos enfrenta un delicado cuadro de salud a raíz de un cáncer de próstata agresivo que se extendió a los huesos.

El diagnóstico modificó de manera significativa su rutina y redujo sus apariciones públicas, aunque Biden continúa bajo tratamiento y seguimiento médico. En una de sus últimas declaraciones sobre su estado, el exmandatario aseguró que la radioterapia a la que se sometió funcionó como estaba previsto, mientras permanece acompañado por su familia durante esta etapa.

Joe Biden, NA
Joe Biden cuando era presidente de los EE.UU.

Qué se sabe sobre el problema de salud de Joe Biden

Biden fue diagnosticado en mayo de 2025, pocos meses después de finalizar su mandato presidencial, con una forma agresiva de cáncer de próstata que ya presentaba metástasis ósea. El diagnóstico marcó un cambio profundo en su vida personal y redujo considerablemente sus apariciones públicas.

En agosto de 2026, su hijo Hunter Biden reveló que la enfermedad se había extendido y describió el cuadro como “muy doloroso” y debilitante. La información volvió a poner el estado de salud del exmandatario en el centro de la atención pública.

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Biden comenzó un tratamiento que incluyó radioterapia y terapia hormonal. En septiembre de 2026 brindó una nueva actualización y señaló que la radioterapia realizada durante el año anterior “funcionó como estaba previsto”. El exmandatario no difundió detalles sobre su pronóstico ni precisó si deberá afrontar nuevas etapas de tratamiento.

La nueva vida de Joe Biden después de la Casa Blanca

El 20 de enero de 2025, Biden dejó oficialmente la presidencia y fue sucedido por Donald Trump. Desde entonces, su actividad política disminuyó de manera marcada, mientras su vida cotidiana quedó más concentrada en su familia, sus colaboradores cercanos y el seguimiento médico.

Un informe publicado en julio describió una vida mucho más limitada para el expresidente debido al tratamiento contra el cáncer metastásico. Según ese reporte, la enfermedad y sus efectos redujeron sus posibilidades de mantener la intensa agenda pública que caracterizó buena parte de su trayectoria política.

Sin embargo, Biden continúa trabajando en algunos proyectos personales. Entre ellos se encuentra la preparación de sus memorias, tituladas Promise Me, America, cuya publicación está prevista para noviembre de 2026. El propio exmandatario destacó que el tratamiento le permitió continuar con actividades que considera importantes.

Su última aparición pública

El expresidente participó de la ceremonia oficial por el 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, realizada este viernes en el National September 11 Memorial de Manhattan, en la Zona Cero de Nueva York. Asistió acompañado por su esposa, Jill Biden, y formó parte del homenaje junto a otras figuras centrales de la política norteamericana.

La última aparición pública de Joe Biden, en el acto por el 25 aniversario del atentado a las Torres Gemelas. Foto: Hiroko Masuike/Pool via REUTERS

El acto reunió además a los otros tres expresidentes estadounidenses vivos: Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton. La presencia conjunta de los cuatro exmandatarios convirtió la ceremonia en uno de los principales momentos de la jornada de conmemoración, marcada por el recuerdo de las víctimas de los ataques terroristas que dejaron 2.977 muertos el 11 de septiembre de 2001.

A su vez, una de las apariciones más importantes de Biden después de su diagnóstico se produjo en junio de 2026, cuando asistió a la inauguración del Centro Presidencial Barack Obama en Chicago.

Actualmente, Biden mantiene un perfil mucho más bajo que durante sus años en Washington. Su prioridad está puesta en su recuperación, su familia y sus proyectos personales, mientras continúa bajo seguimiento médico por una enfermedad que, pese a la respuesta al tratamiento, sigue siendo una parte central de su vida.

Joe BidenEstados Unidos
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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