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Pronóstico extendido para Corrientes: qué esperar este 12 de julio de 2026

Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes? Para este 12 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 12 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Sur 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Sur 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Sureste 7 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 26 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 16°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol18:16
Horas de luz10h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 12 de julio de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:45 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 12 de julio de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 26 - 32 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Suroeste 20 - 23 km/h 0% Cielo despejado
02:00 12° 12° Suroeste 26 - 24 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 11° Sur 13 - 24 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Sur 14 - 30 km/h 0% Cubierto
06:00 11° 11° Sur 15 - 31 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Sur 11 - 31 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Sur 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Sur 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Sur 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Sur 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Sur 12 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sur 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 15° Sur 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Sur 10 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Sur 9 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Sur 9 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Sur 6 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 12° 12° Sur 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Sureste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Corrientestiempo en Corrientes hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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