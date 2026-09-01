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Clima en Entre Ríos: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Palacio San José, Entre Ríos, Argentina.
Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: entrerios.gov.ar
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo cubierto, el clima en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 1 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Sureste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Este 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 11 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 21°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:18
Puesta del sol18:45
Horas de luz11h 27m
Fase lunarMenguante
Iluminación79%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 1 de septiembre de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:18 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 11h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 1 de septiembre de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 11 - 23 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sureste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 16° 16° Sur 11 - 16 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 14° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Sur 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Sur 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Sur 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Sur 10 - 19 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Sur 10 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Sur 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Sur 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sur 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Sur 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 20° 20° Sureste 5 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Sur 4 - 18 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Sur 3 - 16 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Sur 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Sureste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Sureste 2 - 10 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Sureste 3 - 5 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Sureste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Sureste 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Este 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Este 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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