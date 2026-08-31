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¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
Urdinarrain, el pequeño pueblo de Entre Ríos. Foto: Municipio de Urdinarrain.
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Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo cubierto, el clima en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 31 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Sureste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Sur 14 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Sur 10 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 14 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:19
Puesta del sol18:45
Horas de luz11h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 31 de agosto de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:19 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 11h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 31 de agosto de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 14 - 27 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 7 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Noreste 7 - 21 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Este 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Este 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Este 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Este 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Este 10 - 18 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Sureste 11 - 19 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Sureste 11 - 21 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Este 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
11:00 18° 18° Este 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Sureste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 20° Sureste 10 - 22 km/h 0% Cubierto
14:00 21° 21° Sureste 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Sur 13 - 27 km/h 0% Cubierto
16:00 21° 21° Sur 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Sur 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Sur 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 18° 18° Sur 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sur 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Sur 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
23:00 15° 15° Sureste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Sur 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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