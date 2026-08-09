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El clima en Entre Ríos hoy, 9 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Entre Ríos se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos? Para este 9 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Sur 8 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Sur 14 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 14 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol18:31
Horas de luz10h 48m
Fase lunarMenguante
Iluminación13%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el clima hoy en Entre Ríos?

Para este 9 de agosto de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:43 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 9 de agosto de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 14 - 29 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° Norte 0 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 4 - 7 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 8 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Sur 7 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Sur 8 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Sur 11 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Sur 13 - 28 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Sur 13 - 29 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Sur 13 - 29 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Sur 14 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Sur 14 - 28 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Sureste 11 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Sureste 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Sureste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sureste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sureste 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sureste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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