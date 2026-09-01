Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo cubierto, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 1 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 19 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 29°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:05
|Puesta del sol
|18:40
|Horas de luz
|11h 35m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|79%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 1 de septiembre de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:05 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 11h 35m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 1 de septiembre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 19 - 37 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Suroeste 15 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|19°
|19°
|Oeste 11 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|16°
|16°
|Sur 9 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|16°
|16°
|Suroeste 10 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|15°
|15°
|Suroeste 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|15°
|15°
|Suroeste 11 - 20 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|16°
|16°
|Suroeste 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|16°
|16°
|Suroeste 15 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|17°
|17°
|Suroeste 19 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|18°
|18°
|Suroeste 17 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|19°
|19°
|Sur 16 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|19°
|19°
|Sur 15 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|20°
|20°
|Sur 14 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|21°
|21°
|Sur 14 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|22°
|22°
|Suroeste 12 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|22°
|22°
|Suroeste 10 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|22°
|22°
|Suroeste 12 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|21°
|21°
|Sur 6 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|20°
|20°
|Sur 4 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|18°
|18°
|Sur 7 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|17°
|17°
|Sureste 9 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|17°
|17°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|16°
|16°
|Sureste 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|16°
|16°
|Sureste 5 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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