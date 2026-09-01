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Clima en Formosa: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Bañado La Estrella, Formosa. Foto larutanatural.gob.ar
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo cubierto, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 1 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Suroeste 19 - 37 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
22°
Viento
Suroeste 12 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Sureste 8 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 19 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 23°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:05
Puesta del sol18:40
Horas de luz11h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación79%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 1 de septiembre de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:05 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 11h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 1 de septiembre de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 19 - 37 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Suroeste 15 - 26 km/h 0% Cubierto
02:00 19° 19° Oeste 11 - 16 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Sur 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
04:00 16° 16° Suroeste 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 15° Suroeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 15° 15° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
07:00 16° 16° Suroeste 12 - 22 km/h 0% Cubierto
08:00 16° 16° Suroeste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Suroeste 19 - 37 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Suroeste 17 - 37 km/h 0% Cubierto
11:00 19° 19° Sur 16 - 35 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Sur 15 - 34 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 20° Sur 14 - 31 km/h 0% Cubierto
14:00 21° 21° Sur 14 - 31 km/h 0% Cubierto
15:00 22° 22° Suroeste 12 - 29 km/h 0% Cubierto
16:00 22° 22° Suroeste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 22° 22° Suroeste 12 - 25 km/h 0% Cubierto
18:00 21° 21° Sur 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Sur 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Sur 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Sureste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Sureste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Sureste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Sureste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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