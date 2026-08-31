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¿Cómo estará el clima hoy en Formosa? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (65 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa.
Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Formosa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 24°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Formosa promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 17° para este 31 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Suroeste 7 - 14 km/h
Lluvia
90% 3.4 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22°
Viento
Suroeste 14 - 26 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Noche
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 15 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 65 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 24°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:06
Puesta del sol18:40
Horas de luz11h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?

Para este 31 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:06 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 11h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 65 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 31 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Suroeste 8 - 18 km/h 90% 2.1 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
02:00 17° 17° Sur 5 - 14 km/h 90% 7.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Sureste 7 - 13 km/h 80% 13 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
04:00 17° 17° Sur 8 - 14 km/h 80% 15 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
05:00 17° 17° Sur 7 - 15 km/h 90% 10 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
06:00 17° 17° Suroeste 10 - 18 km/h 90% 3.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
07:00 17° 17° Sur 6 - 19 km/h 90% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
08:00 18° 18° Suroeste 6 - 14 km/h 90% 4.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
09:00 18° 18° Suroeste 7 - 14 km/h 90% 3.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
10:00 19° 19° Sur 8 - 21 km/h 80% 1.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
11:00 20° 20° Sur 8 - 21 km/h 70% 2.6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
12:00 21° 21° Sur 7 - 20 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 23° 23° Sur 10 - 22 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 24° 25° Suroeste 17 - 33 km/h 0% Cubierto
15:00 24° 24° Suroeste 16 - 35 km/h 0% Cubierto
16:00 23° 24° Suroeste 13 - 33 km/h 0% Cubierto
17:00 22° 23° Suroeste 14 - 26 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 22° 23° Suroeste 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 21° 21° Sur 16 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 20° 20° Sur 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 20° 20° Sur 16 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 20° 20° Sur 15 - 29 km/h 0% Nubes y claros
23:00 19° 19° Sur 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 18° 18° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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