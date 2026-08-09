El clima en Formosa hoy, 9 de agosto de 2026: ¿va a llover?

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 9 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 9 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Formosa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Formosa se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 20 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:26
|Puesta del sol
|18:30
|Horas de luz
|11h 4m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|13%
Radar meteorológico – Formosa
¿Cómo estará el clima hoy en Formosa?
Para este 9 de agosto de 2026, el pronóstico en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?
El sol sale hoy en Formosa a las 07:26 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 11h 4m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?
El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Formosa?
El pronóstico para hoy en Formosa indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?
Para este 9 de agosto de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 20 - 37 km/h.
Ubicación de Formosa
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|13°
|Sur 11 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|13°
|13°
|Sureste 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|12°
|12°
|Sureste 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|12°
|12°
|Sureste 13 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|12°
|12°
|Sureste 15 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|12°
|12°
|Sureste 16 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|11°
|11°
|Sureste 14 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|12°
|12°
|Sureste 11 - 26 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|13°
|13°
|Sureste 14 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|14°
|14°
|Sureste 13 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|16°
|16°
|Sureste 18 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|17°
|17°
|Sureste 15 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|18°
|18°
|Sureste 16 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|19°
|19°
|Sureste 16 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|19°
|19°
|Sureste 16 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|19°
|19°
|Sureste 17 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|19°
|19°
|Sureste 17 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|18°
|18°
|Sureste 15 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|17°
|17°
|Sureste 16 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|16°
|16°
|Sureste 18 - 33 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|15°
|15°
|Sureste 18 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|14°
|14°
|Sureste 18 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|14°
|14°
|Sureste 19 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|13°
|13°
|Sureste 20 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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