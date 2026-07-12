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Pronóstico extendido para Formosa: qué esperar este 12 de julio de 2026

Hoy en Formosa se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Formosa. Fuente: Turismo Formosa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa? Para este 12 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 12 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Formosa

Mañana
Cubierto
12°
Viento
Sur 16 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Sur 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Sur 10 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Formosa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Formosa.

Máxima: 17°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:40
Puesta del sol18:16
Horas de luz10h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Formosa

¿Cómo estará el tiempo hoy en Formosa?

Para este 12 de julio de 2026, el pronóstico en Formosa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Formosa?

El sol sale hoy en Formosa a las 07:40 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Formosa?

El índice UV máximo esperado para hoy en Formosa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Formosa?

El pronóstico para hoy en Formosa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Formosa?

Para este 12 de julio de 2026, los vientos en Formosa soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.

Ubicación de Formosa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Suroeste 11 - 28 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Sur 17 - 31 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Sur 16 - 31 km/h 0% Cielo despejado
05:00 12° 12° Sur 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Sur 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Sur 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Sur 13 - 24 km/h 0% Cubierto
09:00 12° 12° Sur 16 - 32 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Sur 15 - 31 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sur 15 - 32 km/h 0% Cubierto
12:00 14° 14° Sur 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Sur 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Sur 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sur 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Sur 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Sur 13 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Sur 10 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Sur 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Sur 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Sur 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Sur 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Sur 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Sureste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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