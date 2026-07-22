Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Clima en Jujuy: cuál será la temperatura máxima este 22 de julio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Niebla
Viento
Noroeste 3 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 12 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Noroeste 8 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 12 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 9°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:01
Puesta del sol18:53
Horas de luz10h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación61%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 22 de julio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:01 y se pone a las 18:53, dando aproximadamente 10h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 70% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 22 de julio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 12 - 31 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 6 - 15 km/h 0% Niebla
02:00 Este 7 - 17 km/h 0% Niebla
03:00 Sureste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 Sureste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
05:00 Sureste 5 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 Sureste 4 - 16 km/h 0% Niebla
07:00 Este 0 - 14 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noroeste 2 - 15 km/h 0% Niebla
09:00 Noroeste 3 - 17 km/h 0% Niebla
10:00 Noroeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto
11:00 Oeste 4 - 20 km/h 0% Cubierto
12:00 Oeste 5 - 20 km/h 0% Cubierto
13:00 Noroeste 6 - 22 km/h 0% Cubierto
14:00 Noroeste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
15:00 Noroeste 10 - 27 km/h 0% Cubierto
16:00 Noroeste 11 - 30 km/h 0% Cubierto
17:00 Noroeste 12 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Noroeste 11 - 30 km/h 0% Cubierto
19:00 Noroeste 11 - 27 km/h 0% Cubierto
20:00 Noroeste 10 - 28 km/h 0% Cubierto
21:00 Noroeste 10 - 24 km/h 0% Cubierto
22:00 Noroeste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
23:00 Noroeste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
24:00 Noroeste 7 - 19 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Jujuytiempo en Jujuy hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Publicidad

Nota Más leídas

  1. Cuándo terminan las lluvias en Buenos Aires:el pronóstico que esperamos para esta semana

    Cuándo terminan las lluvias en Buenos Aires: el pronóstico que esperamos para esta semana

  2. Pronóstico del tiempo en Buenos Aires:a qué hora llegan las lluvias más intensas

    Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: a qué hora llegan las lluvias más intensas

  3. Anticipan dos días de tormenta en Buenos Aires y hay provincias en alerta naranja, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Anticipan dos días de tormenta en Buenos Aires y hay provincias en alerta naranja, según el Servicio Meteorológico Nacional

  4. Temperaturas y lluvias en Tucumán:los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

    Temperaturas y lluvias en Tucumán: los datos del tiempo hoy, 20 de julio de 2026

  5. Alerta:el Servicio Meteorológico Nacional advierte por tormentas fuertes, nevadas y vientos extremos en Buenos Aires y otras regiones

    Alerta: el Servicio Meteorológico Nacional advierte por tormentas fuertes, nevadas y vientos extremos en Buenos Aires y otras regiones

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas vuelve al centro de la escena:el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

Malvinas vuelve al centro de la escena: el efecto de la Selección Argentina que reabrió un histórico debate en Reino Unido

Presentaron un proyecto de ley que habilita el roaming de emergencia gratuito en caso de sismos, incendios o catástrofes climáticas

El Gobierno reunió a su mesa política para definir la agenda legislativa:las reformas que busca aprobar tras el receso invernal

Cambios en Capital Humano:renunció una funcionaria clave de Sandra Pettovello y ya tiene reemplazo

Economía

El Gobierno anunció la finalización de las obras del Puente Rosario-Victoria con una inversión 100% privada

El Gobierno anunció la finalización de las obras del Puente Rosario-Victoria con una inversión 100% privada

Cuenta DNI habilitó un doble descuento en julio:cómo funciona y cuánto dinero se puede ahorrar

La agencia Moody’s elevó la calificación de la deuda soberana de la Argentina:qué significa

ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto 2026:cuándo cobran jubilados y pensionados según el DNI

Internacionales

Nicolás Maduro vuelve a la Justicia de Nueva York en una audiencia clave del proceso por narcoterrorismo

Nicolás Maduro vuelve a la Justicia de Nueva York en una audiencia clave del proceso por narcoterrorismo

España enfrenta una ola de calor extremo:las máximas superarán los 40 °C

Un brote de parásito vinculado a la lechuga reduce el consumo en restaurantes

Francia se convirtió en el primer país de Europa en prohibir las redes sociales para menores de 15 años:qué dice la nueva ley

Publicidad