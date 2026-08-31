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¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Jujuy. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 6 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Oeste 8 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Norte 11 - 23 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 11 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 19°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol19:09
Horas de luz11h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 31 de agosto de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:33 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 11h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 31 de agosto de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 11 - 29 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
02:00 Noroeste 6 - 18 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Noroeste 7 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noroeste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 8 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 Noroeste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 8 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 6 - 21 km/h 0% Cubierto
10:00 10° 10° Noroeste 4 - 20 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Noroeste 4 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Noroeste 4 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Oeste 3 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Suroeste 2 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Suroeste 6 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Oeste 7 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Oeste 8 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Oeste 8 - 29 km/h 0% Nubes y claros
19:00 16° 16° Oeste 8 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Noroeste 7 - 23 km/h 0% Cubierto
21:00 12° 12° Norte 10 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 12° 12° Norte 11 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Norte 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Norte 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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