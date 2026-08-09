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El clima en Jujuy hoy, 9 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará neblina.

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Jujuy. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 9 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 3 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Sur 6 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 1 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 11 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 17°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol19:01
Horas de luz11h 9m
Fase lunarMenguante
Iluminación13%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 9 de agosto de 2026, el pronóstico en Jujuy indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:52 y se pone a las 19:01, dando aproximadamente 11h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 9 de agosto de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 11 - 28 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noroeste 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 11 - 25 km/h 0% Neblina
09:00 Oeste 3 - 24 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 1 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Este 4 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Sur 6 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Sureste 7 - 27 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Sur 6 - 28 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Sureste 7 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Sur 6 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Sur 6 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Sur 6 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Suroeste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Oeste 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Oeste 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 11° Oeste 1 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Este 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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