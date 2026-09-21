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Pronóstico en Jujuy: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Cementerio de Maimará, Jujuy. Foto: Gobierno de Jujuy
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 21 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
20°
Viento
Suroeste 1 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
18°
Viento
Sur 11 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
13°
Viento
Suroeste 4 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 19 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 23°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:11
Puesta del sol19:16
Horas de luz12h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación75%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el clima hoy en Jujuy?

Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 07:11 y se pone a las 19:16, dando aproximadamente 12h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 19 - 49 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Norte 5 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 17° 17° Norte 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Norte 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
04:00 17° 17° Norte 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 16° 16° Norte 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
06:00 15° 15° Noroeste 2 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 15° 15° Noroeste 1 - 8 km/h 0% Soleado
08:00 17° 17° Oeste 2 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 20° 20° Suroeste 1 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 22° 22° Sureste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
11:00 23° 25° Sur 19 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 22° 22° Sureste 19 - 49 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 21° 21° Sur 16 - 46 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 22° 22° Sur 15 - 42 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 20° 20° Sur 16 - 41 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 19° 19° Sur 16 - 42 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 18° 18° Sur 11 - 40 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Sur 8 - 30 km/h 0% Cubierto
19:00 16° 16° Sur 6 - 24 km/h 0% Cubierto
20:00 15° 15° Sur 6 - 20 km/h 0% Cubierto
21:00 14° 14° Sur 5 - 18 km/h 0% Cubierto
22:00 13° 13° Suroeste 4 - 16 km/h 0% Cubierto
23:00 12° 12° Oeste 4 - 17 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Oeste 5 - 19 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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