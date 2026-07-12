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Pronóstico extendido para Jujuy: qué esperar este 12 de julio de 2026

Hoy en Jujuy se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Jujuy. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy? Para este 12 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Jujuy

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Sur 1 - 14 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
14°
Viento
Sureste 4 - 18 km/h
Lluvia
40% 0.5 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10°
Viento
Oeste 1 - 12 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 6 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Jujuy.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:04
Puesta del sol18:49
Horas de luz10h 45m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en Jujuy?

Para este 12 de julio de 2026, el pronóstico en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Jujuy?

El sol sale hoy en Jujuy a las 08:04 y se pone a las 18:49, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Jujuy?

El pronóstico para hoy en Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Jujuy?

Para este 12 de julio de 2026, los vientos en Jujuy soplarán a una velocidad de 6 - 21 km/h.

Ubicación de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 2 - 9 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Oeste 2 - 9 km/h 0% Cubierto
03:00 11° 11° Oeste 3 - 12 km/h 0% Cubierto
04:00 10° 10° Oeste 4 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 10° 10° Oeste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 11° Oeste 3 - 16 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 10° 10° Oeste 4 - 16 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 10° 11° Oeste 2 - 14 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 10° 12° Sur 1 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 11° 11° Sur 1 - 15 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Sureste 1 - 14 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 12° 12° Este 5 - 17 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Sureste 4 - 20 km/h 50% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 14° 14° Sureste 5 - 20 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 14° 14° Sureste 5 - 21 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 14° 14° Sur 4 - 20 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 14° 14° Sureste 4 - 18 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 13° 13° Sur 4 - 20 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Sur 4 - 18 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Sureste 4 - 15 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Suroeste 3 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 10° 10° Oeste 1 - 12 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 10° 11° Norte 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 10° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Neblina

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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