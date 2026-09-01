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Clima en La Pampa: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Norte 12 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Noreste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 13 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 14 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 22°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:37
Puesta del sol18:57
Horas de luz11h 20m
Fase lunarMenguante
Iluminación79%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 1 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:37 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 11h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 1 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 14 - 31 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 4 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Norte 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 10° Norte 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 13° 13° Norte 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Norte 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Norte 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Norte 12 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Noreste 11 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Noreste 11 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Noreste 12 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Noreste 12 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Noreste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Noreste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Noreste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Noreste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 15° 15° Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Noreste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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