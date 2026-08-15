Clima en La Pampa: cuál será la temperatura máxima este 15 de agosto de 2026

Hoy en La Pampa se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 20 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.4 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.

Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.