Clima en La Pampa: cuál será la temperatura máxima este 8 de septiembre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 26 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.

Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.