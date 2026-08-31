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¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo cubierto, el clima en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 31 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Sur 12 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sureste 14 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Este 7 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 22 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 21°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:38
Puesta del sol18:56
Horas de luz11h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 31 de agosto de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:38 y se pone a las 18:56, dando aproximadamente 11h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 31 de agosto de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 22 - 44 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° Noreste 2 - 13 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Norte 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Norte 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 11 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Sur 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Sur 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Sur 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Sur 21 - 41 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Sur 22 - 44 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Sur 20 - 44 km/h 0% Soleado
15:00 20° 20° Sur 18 - 42 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Sur 16 - 37 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sureste 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Sureste 12 - 29 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Sureste 7 - 21 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Este 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Este 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Este 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° 10° Noreste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Noreste 8 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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