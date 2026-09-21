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Pronóstico en La Pampa: cómo estará el clima hoy, 21 de septiembre de 2026

Hoy en La Pampa se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Santa Rosa, La Pampa
Santa Rosa, La Pampa Foto: Gobierno de Santa Rosa
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 21 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 15h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 35 - 77 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Suroeste 29 - 57 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 41 - 78 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:07
Puesta del sol19:12
Horas de luz12h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación75%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el clima hoy en La Pampa?

Para este 21 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 07:07 y se pone a las 19:12, dando aproximadamente 12h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 21 de septiembre de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 41 - 78 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Suroeste 22 - 51 km/h 0% Nubes y claros
02:00 14° 14° Suroeste 22 - 60 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Suroeste 31 - 60 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Suroeste 31 - 57 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 30 - 59 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 29 - 53 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 30 - 60 km/h 0% Soleado
08:00 Suroeste 32 - 59 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° Suroeste 35 - 77 km/h 0% Nubes y claros
10:00 11° 11° Suroeste 39 - 73 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Suroeste 41 - 77 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Suroeste 37 - 76 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Suroeste 35 - 70 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Suroeste 33 - 66 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Suroeste 31 - 63 km/h 0% Cubierto
16:00 13° 13° Suroeste 30 - 59 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Suroeste 29 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Sur 28 - 54 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Sur 21 - 51 km/h 0% Soleado
20:00 10° 10° Sur 16 - 37 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sureste 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 7 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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