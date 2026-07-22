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Clima en La Rioja: cuál será la temperatura máxima este 22 de julio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
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Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 1 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Noreste 4 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Oeste 2 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 4 - 15 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 12°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:17
Puesta del sol18:50
Horas de luz10h 33m
Fase lunarCreciente
Iluminación61%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 22 de julio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:17 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 22 de julio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 4 - 15 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 11° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° Sur 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Sur 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° Sur 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° Sureste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° Este 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 10° Sureste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Sureste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° 10° Sureste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° 10° Sureste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 10° 10° Sureste 3 - 14 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Sureste 2 - 14 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Noreste 1 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Noreste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Noreste 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Norte 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Norte 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Noroeste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 10° 10° Oeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° 11° Oeste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° 10° Oeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 11° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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