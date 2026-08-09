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El clima en La Rioja hoy, 9 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 9 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Sureste 13 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Sur 4 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 13 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:05
Puesta del sol19:00
Horas de luz10h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación13%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 9 de agosto de 2026, el pronóstico en La Rioja indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:05 y se pone a las 19:00, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 9 de agosto de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 13 - 36 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° Norte 0 - 7 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 7 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 5 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 5 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 10° Sur 8 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Sur 9 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Sur 12 - 31 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Sur 13 - 36 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Sur 13 - 36 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Sur 13 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Sur 13 - 36 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Sureste 13 - 36 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sur 12 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Sureste 11 - 30 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Sur 6 - 27 km/h 0% Cielo despejado
21:00 11° 11° Sureste 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Sur 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Sur 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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