Pronóstico extendido para La Rioja: qué esperar del clima este 12 de septiembre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 16 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 15 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 6°.

Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 14°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.