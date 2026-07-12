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Pronóstico extendido para La Rioja: qué esperar este 12 de julio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 12 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Sureste 2 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Oeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 7 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 17°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:21
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación5%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 12 de julio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:21 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 12 de julio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 7 - 22 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Suroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 11° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 11° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 10° Sur 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Sur 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Sur 7 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 15° 15° Sureste 6 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Sureste 5 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 16° 16° Sureste 4 - 21 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Sureste 3 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Sureste 2 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Suroeste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Oeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Oeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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