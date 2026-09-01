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Clima en Mendoza: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Suroeste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Norte 6 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Suroeste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 9 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 22°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol19:18
Horas de luz11h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación79%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 1 de septiembre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:52 y se pone a las 19:18, dando aproximadamente 11h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 1 de septiembre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 9 - 25 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 0 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Sureste 9 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Sureste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 16° 16° Este 4 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Noreste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Noreste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Norte 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 21° 21° Norte 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Norte 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Norte 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Noroeste 2 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 19° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 18° Suroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 16° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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