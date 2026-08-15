comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Mendoza: cuál será la temperatura máxima este 15 de agosto de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Árboles, Mendoza, provincia.
Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 15 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Sur 4 - 9 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 7 - 20 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 1 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 7 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:12
Puesta del sol19:07
Horas de luz10h 55m
Fase lunarCreciente
Iluminación10%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 15 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:12 y se pone a las 19:07, dando aproximadamente 10h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 15 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 7 - 20 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sur 4 - 9 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 Sur 4 - 9 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 Sur 3 - 11 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 10° 10° Sureste 5 - 16 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Sureste 4 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Sureste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Sureste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Sureste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Este 4 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Este 7 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Este 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Este 4 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Noreste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 12° Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Mendozatiempo en Mendoza hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. El pronóstico cambió para el AMBA:llegan más lluvias y el día que la temperatura se acercará a los 20 grados

    El pronóstico cambió para el AMBA: llegan más lluvias y el día que la temperatura se acercará a los 20 grados

  2. Vuelven las tormentas severas al AMBA:a qué hora se desatan las lluvias este miércoles

    Vuelven las tormentas severas al AMBA: a qué hora se desatan las lluvias este miércoles

  3. Tormentas, frío y cielo nublado:el panorama climático que se espera para el fin de semana largo en Buenos Aires

    Tormentas, frío y cielo nublado: el panorama climático que se espera para el fin de semana largo en Buenos Aires

  4. Una semana marcada por el frío:cómo estará el clima este domingo y cuándo vuelven las lluvias

    Una semana marcada por el frío: cómo estará el clima este domingo y cuándo vuelven las lluvias

  5. Cuándo llega la Tormenta de Santa Rosa 2026:los días en los que podría desatarse el temporal

    Cuándo llega la Tormenta de Santa Rosa 2026: los días en los que podría desatarse el temporal
Lo último

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei participará del Council of the Americas:irá junto a su Gabinete y habrá expectativa por definiciones económicas

Javier Milei participará del Council of the Americas: irá junto a su Gabinete y habrá expectativa por definiciones económicas

Andrés Watson monitoreó el avance de las obras edilicias realizadas en la Primaria Nº5 y Secundaria Nº55

Tensión por Vaca Muerta:China cruzó al embajador de Estados Unidos en Argentina tras las acusaciones contra Huawei

El intendente de Lanús denunció “campaña sucia” por las pintadas de “Cristina Libre” en nombre de La Cámpora en el municipio

Economía

La advertencia de los bancos tras la flexibilización de los créditos en dólares anunciada por el Gobierno:“No habrá un boom inmediato”

La advertencia de los bancos tras la flexibilización de los créditos en dólares anunciada por el Gobierno: “No habrá un boom inmediato”

La industria operó al 59,1% de su capacidad instalada en junio 2026:los sectores que repuntaron y los que siguen en terreno negativo

El plan de YPF para exportar GNL de Vaca Muerta:todos los detalles de la inversión más grande presentada ante el RIGI

Atención a los créditos hipotecarios:esto es lo que analiza el Ministerio de Economía para lanzar préstamos a tasas más bajas

Internacionales

Alarma total por un terremoto de magnitud 7.7 que sacudió a Indonesia:descartaron tsunami en Sudamérica

Alarma total por un terremoto de magnitud 7.7 que sacudió a Indonesia: descartaron tsunami en Sudamérica

Imágenes impactantes por el incendio forestal en Italia:evacuaron a 50 personas y el fuego arrasó 24 hectáreas

Guerra entre Estados Unidos e Irán:Donald Trump dijo que “muy pronto” incorporará al estrecho de Ormuz a su país

Apareció un elefante marino en las playas de Montevideo y quedó todo registrado:la sorpresa entre vecinos y turistas