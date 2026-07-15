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Clima en Mendoza: cuál será la temperatura máxima este 15 de julio de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Árboles, Mendoza, provincia.
Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 15 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Sur 1 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Suroeste 2 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 8 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:35
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 11m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 15 de julio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:35 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 15 de julio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 8 - 18 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
11:00 11° 11° Sur 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Sureste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Sur 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Sureste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Este 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Este 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Sur 1 - 15 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Suroeste 1 - 13 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Suroeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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