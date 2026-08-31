comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Metrotranvía de Mendoza.
Metrotranvía de Mendoza.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Mendoza o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Mendoza promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 31 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Suroeste 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Sureste 6 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Oeste 2 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 17 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 22°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol19:17
Horas de luz11h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación87%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 31 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:53 y se pone a las 19:17, dando aproximadamente 11h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 31 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 17 - 39 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Suroeste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Suroeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Suroeste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Suroeste 12 - 23 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Suroeste 13 - 27 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Sur 12 - 28 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Sur 17 - 38 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Sur 16 - 39 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Sur 14 - 38 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Sur 12 - 35 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Sur 10 - 31 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Sureste 8 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Sureste 6 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Sureste 5 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Sureste 5 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Este 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Norte 1 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Oeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Oeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Oeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Mendozatiempo en Mendoza hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se adelanta la primavera:cuándo sube la temperatura en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

    Se adelanta la primavera: cuándo sube la temperatura en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. ¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

  3. Alerta por frío polar en Buenos Aires:el día que la temperatura caerá bajo cero

    Alerta por frío polar en Buenos Aires: el día que la temperatura caerá bajo cero

  4. ¿Cómo estará el clima hoy en Misiones? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en Misiones? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

  5. ¿Cómo estará el clima hoy en San Juan? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en San Juan? El pronóstico para este 31 de agosto de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Gira por Chile, cumbres económicas y el G20:la intensa agenda de Javier Milei y su Gabinete en el arranque de septiembre

Gira por Chile, cumbres económicas y el G20: la intensa agenda de Javier Milei y su Gabinete en el arranque de septiembre

El Gobierno postergó la privatización de AySA:por qué el amparo de Fernando Gray fue clave para frenar la licitación

Javier Milei volverá a Chile para reunirse con José Kast:los detalles de un viaje fugaz para reforzar su liderazgo en la región

Cumbre del G20:Caputo viajó a Estados Unidos para un encuentro clave con Scott Bessent con el objetivo de afianzar lazos

Economía

Privatización de corredores viales:un peaje del país aumentará un 130% y eliminará un histórico beneficio

Privatización de corredores viales: un peaje del país aumentará un 130% y eliminará un histórico beneficio

Cumbre del G20:Caputo viajó a Estados Unidos para un encuentro clave con Scott Bessent con el objetivo de afianzar lazos

Bono de hasta $20.000 para empleadas domésticas:cómo se paga en septiembre y cuándo se suma al sueldo básico

Bono para jubilados en septiembre 2026:cuánto paga ANSES y quiénes lo cobran completo

Internacionales

Estados Unidos atacó posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz y escala la tensión en Medio Oriente

Estados Unidos atacó posiciones iraníes en el estrecho de Ormuz y escala la tensión en Medio Oriente

Socios inesperados:el chavismo celebró un histórico pacto petrolero con Trump en medio de sospechas en el mercado

Operativo histórico en Florida:recuperaron a 163 menores desaparecidos y vulnerables con casos de abuso, explotación y trata

Con ropa deportiva y el gesto de la “V”, Nicolás Maduro reapareció en las redes y difundió las primeras fotos de su estadía en la cárcel