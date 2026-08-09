El clima en Mendoza hoy, 9 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 9°.

Viento: 19 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.8 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 3°.

Mañana se esperan 6° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.