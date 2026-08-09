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El clima en Mendoza hoy, 9 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 9 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 17 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 16 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 15 - 35 km/h
Lluvia
40% 0.2 mm

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 19 - 43 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 9°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:18
Puesta del sol19:03
Horas de luz10h 45m
Fase lunarMenguante
Iluminación13%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 9 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:18 y se pone a las 19:03, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 9 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 19 - 43 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 9 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 9 - 22 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 15 - 32 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 17 - 35 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 16 - 37 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 19 - 42 km/h 0% Soleado
12:00 Suroeste 18 - 43 km/h 0% Soleado
13:00 Suroeste 17 - 42 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Suroeste 14 - 41 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Suroeste 13 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Suroeste 13 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 15 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 12 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 15 - 35 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 Suroeste 13 - 32 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 Suroeste 13 - 28 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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