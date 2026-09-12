Pronóstico extendido para Mendoza: qué esperar del clima este 12 de septiembre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 12 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 6° que se sentirá con más fuerza a las 15h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 1° para este 12 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 6°.
Viento: 24 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 3.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 3°.
Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:38
|Puesta del sol
|19:25
|Horas de luz
|11h 47m
|Fase lunar
|Nueva
|Iluminación
|3%
Radar meteorológico – Mendoza
¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?
Para este 12 de septiembre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 1° y una máxima de 6°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?
El sol sale hoy en Mendoza a las 07:38 y se pone a las 19:25, dando aproximadamente 11h 47m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?
El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Mendoza?
El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 3.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?
Para este 12 de septiembre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 24 - 51 km/h.
Ubicación de Mendoza
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|4°
|0°
|Suroeste 24 - 48 km/h
|90% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|02:00
|4°
|0°
|Suroeste 24 - 51 km/h
|80% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|03:00
|4°
|0°
|Suroeste 22 - 48 km/h
|80% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|4°
|0°
|Suroeste 20 - 45 km/h
|70% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|4°
|0°
|Sur 18 - 42 km/h
|70% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|3°
|0°
|Sur 14 - 38 km/h
|80% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|3°
|0°
|Sur 13 - 29 km/h
|80% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|3°
|0°
|Sur 13 - 28 km/h
|80% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|3°
|3°
|Sur 14 - 31 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|3°
|3°
|Sur 18 - 37 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|4°
|0°
|Sur 19 - 42 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|4°
|1°
|Sur 19 - 42 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|5°
|2°
|Sur 19 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|5°
|2°
|Sur 17 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|6°
|3°
|Sur 16 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|5°
|3°
|Sur 15 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|5°
|2°
|Sur 14 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|4°
|2°
|Sur 14 - 33 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|4°
|1°
|Suroeste 12 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|3°
|1°
|Suroeste 9 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|3°
|3°
|Oeste 4 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|3°
|3°
|Oeste 3 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|2°
|3°
|Noroeste 2 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|2°
|2°
|Noroeste 3 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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