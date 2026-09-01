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Clima en Misiones: cuál será la temperatura máxima este 1 de septiembre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (3.2 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 16° para este 1 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
17°
Viento
Sur 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Sur 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Sur 7 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 15 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 3.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 22°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:57
Puesta del sol18:30
Horas de luz11h 33m
Fase lunarMenguante
Iluminación79%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 1 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:57 y se pone a las 18:30, dando aproximadamente 11h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 3.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 1 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 15 - 29 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
02:00 17° 17° Sur 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 17° 17° Suroeste 10 - 17 km/h 0% Niebla
04:00 16° 16° Suroeste 13 - 25 km/h 30% 2.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
05:00 16° 16° Suroeste 14 - 26 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 17° 17° Sur 15 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 17° 17° Sur 10 - 26 km/h 0% Soleado
08:00 17° 17° Sur 13 - 25 km/h 0% Cubierto
09:00 17° 17° Sur 13 - 28 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 18° Sur 12 - 28 km/h 0% Cubierto
11:00 19° 19° Sur 11 - 26 km/h 0% Cubierto
12:00 20° 20° Sur 11 - 26 km/h 0% Cubierto
13:00 21° 21° Sur 10 - 26 km/h 0% Cubierto
14:00 22° 22° Sur 12 - 28 km/h 0% Cubierto
15:00 21° 21° Sur 12 - 28 km/h 0% Cubierto
16:00 21° 21° Sur 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Sur 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Sur 8 - 23 km/h 0% Cubierto
19:00 20° 20° Sur 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Sur 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Sur 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Sur 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 17° 17° Sureste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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