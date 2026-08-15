Clima en Misiones: cuál será la temperatura máxima este 15 de agosto de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 15 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 15 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Misiones se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 27°.
Viento: 15 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.
Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 32°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:13
|Puesta del sol
|18:22
|Horas de luz
|11h 9m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|10%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?
Para este 15 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 27°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:13 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 11h 9m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 15 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 15 - 28 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|17°
|17°
|Este 7 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|17°
|17°
|Este 7 - 5 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|17°
|17°
|Sureste 4 - 6 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|17°
|17°
|Sureste 3 - 6 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|17°
|17°
|Este 4 - 7 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|17°
|17°
|Noreste 6 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|17°
|17°
|Noreste 8 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|17°
|17°
|Noreste 9 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|18°
|18°
|Noreste 9 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|18°
|18°
|Noreste 7 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|20°
|20°
|Noreste 6 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|22°
|22°
|Este 6 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|23°
|23°
|Noreste 6 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|24°
|25°
|Noreste 6 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|26°
|27°
|Noreste 7 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|26°
|27°
|Noreste 10 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|26°
|27°
|Noreste 9 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|24°
|25°
|Este 8 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|23°
|22°
|Este 10 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|22°
|22°
|Este 11 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|22°
|22°
|Este 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|22°
|22°
|Noreste 14 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|22°
|22°
|Noreste 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|22°
|22°
|Noreste 15 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán