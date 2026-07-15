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Clima en Misiones: cuál será la temperatura máxima este 15 de julio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 15 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 15 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Soleado
14°
Viento
Noreste 15 - 33 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Noreste 18 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
19°
Viento
Noreste 23 - 43 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 23 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 22°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:32
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 34m
Fase lunarNueva
Iluminación2%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 15 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:32 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 15 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 23 - 44 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Este 7 - 28 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Este 11 - 28 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Noreste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Noreste 14 - 27 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Noreste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Noreste 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Noreste 16 - 31 km/h 0% Cielo despejado
08:00 13° 13° Noreste 16 - 31 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Noreste 15 - 33 km/h 0% Soleado
10:00 16° 16° Noreste 12 - 30 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Noreste 16 - 32 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Noreste 16 - 35 km/h 0% Soleado
13:00 21° 21° Noreste 17 - 36 km/h 0% Soleado
14:00 22° 22° Noreste 17 - 36 km/h 0% Soleado
15:00 22° 22° Noreste 17 - 36 km/h 0% Soleado
16:00 22° 22° Noreste 16 - 36 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Noreste 18 - 33 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Noreste 18 - 34 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Noreste 19 - 35 km/h 0% Cielo despejado
20:00 19° 19° Noreste 20 - 37 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Noreste 22 - 41 km/h 0% Cielo despejado
22:00 19° 19° Noreste 23 - 43 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Noreste 23 - 44 km/h 0% Cielo despejado
24:00 18° 18° Noreste 22 - 43 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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