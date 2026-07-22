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Clima en Misiones: cuál será la temperatura máxima este 22 de julio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 20°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 22 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Suroeste 15 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
18°
Viento
Suroeste 12 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
15°
Viento
Sur 8 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 16 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 20°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol18:10
Horas de luz10h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación61%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 22 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:30 y se pone a las 18:10, dando aproximadamente 10h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 22 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 16 - 36 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 7 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 17° 17° Sur 8 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 17° 17° Sur 7 - 14 km/h 0% Cubierto
04:00 17° 17° Suroeste 10 - 18 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 16° 16° Sur 11 - 23 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Sur 9 - 20 km/h 0% Cubierto
07:00 16° 16° Suroeste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
08:00 16° 16° Suroeste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Suroeste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Suroeste 13 - 31 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Suroeste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 18° Sur 16 - 35 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Sur 15 - 35 km/h 0% Cubierto
14:00 19° 19° Suroeste 14 - 32 km/h 0% Cubierto
15:00 19° 19° Suroeste 13 - 30 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Suroeste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
17:00 18° 18° Suroeste 12 - 30 km/h 0% Cubierto
18:00 18° 18° Suroeste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
19:00 17° 17° Sur 10 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 17° 17° Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Sur 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Sur 8 - 17 km/h 0% Cubierto
23:00 16° 16° Sur 10 - 19 km/h 0% Cubierto
24:00 16° 16° Sur 8 - 20 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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