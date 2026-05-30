Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 22° que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 16° para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Este 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
21°
Viento
Suroeste 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
18°
Viento
Sur 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 9 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 22°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:24
Puesta del sol17:57
Horas de luz10h 33m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:24 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 10h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 9 - 17 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sureste 4 - 8 km/h 0% Niebla
02:00 16° 16° Sureste 5 - 10 km/h 0% Niebla
03:00 16° 16° Este 6 - 10 km/h 0% Niebla
04:00 16° 16° Este 6 - 11 km/h 0% Neblina
05:00 16° 16° Este 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 16° 16° Este 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 16° 16° Este 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 16° 16° Este 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 17° 17° Este 4 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Sureste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 20° 20° Sur 3 - 12 km/h 0% Cubierto
12:00 21° 21° Sur 4 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 21° 21° Sur 4 - 14 km/h 0% Cubierto
14:00 22° 22° Suroeste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
15:00 21° 21° Suroeste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Suroeste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
17:00 21° 21° Suroeste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
18:00 20° 20° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 19° 19° Sur 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Sur 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Sur 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Sur 9 - 17 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 18° Sur 9 - 17 km/h 0% Cubierto
24:00 18° 18° Sur 8 - 17 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.