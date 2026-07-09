El tiempo en Misiones hoy, 9 de julio de 2026: ¿va a llover?

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 9 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 9 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones
Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 24°.
Viento: 14 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.
Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:33
|Puesta del sol
|18:04
|Horas de luz
|10h 31m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|30%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?
Para este 9 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 24°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:33 y se pone a las 18:04, dando aproximadamente 10h 31m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 9 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 14 - 27 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Este 7 - 27 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|11°
|11°
|Este 11 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|13°
|13°
|Noreste 13 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|13°
|13°
|Noreste 12 - 24 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|13°
|13°
|Noreste 10 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|13°
|13°
|Noreste 10 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|13°
|13°
|Noreste 9 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|13°
|13°
|Noreste 10 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|14°
|14°
|Este 10 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|16°
|16°
|Este 7 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|18°
|18°
|Noreste 8 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|20°
|20°
|Noreste 7 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|22°
|22°
|Noreste 6 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|23°
|25°
|Noreste 5 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|24°
|25°
|Noreste 4 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|24°
|25°
|Norte 6 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|23°
|24°
|Noreste 4 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|21°
|21°
|Noreste 5 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|19°
|19°
|Noreste 9 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|19°
|19°
|Noreste 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|18°
|18°
|Noreste 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|17°
|17°
|Noreste 10 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|17°
|17°
|Noreste 8 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|17°
|17°
|Noreste 8 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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