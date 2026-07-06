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Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del tiempo hoy, 6 de julio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 6 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Suroeste 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Suroeste 7 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 11 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 14°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:34
Puesta del sol18:02
Horas de luz10h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación63%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 6 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:34 y se pone a las 18:02, dando aproximadamente 10h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 6 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 11 - 25 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 11 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 10° Suroeste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° Suroeste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Suroeste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 10° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° Suroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Sur 11 - 24 km/h 0% Cubierto
08:00 10° Suroeste 8 - 25 km/h 0% Cubierto
09:00 10° Suroeste 10 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 10° 10° Sur 9 - 22 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Sur 9 - 22 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Suroeste 9 - 22 km/h 0% Cubierto
13:00 12° 12° Suroeste 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Suroeste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Suroeste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Suroeste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Suroeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 6 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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